إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة مقرأة الجزائر الإلكترونية الدولية

انطلقت اليوم السبت، التصفيات النهائية للطبعة الأولى من مسابقة مقرأة الجزائر الإلكترونية الدولية بمشاركة 19 دولة.

وتأتي هذه المسابقة، ضمن فعاليات اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بُعد تحت شعار: “مقرأة الجزائر الإلكترونية، من التأسيس إلى التطوير”.

هذا وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، أن “عدد المشاركين في هذه المسابقة الأولى من نوعها، بلغ حوالي 800 مشارك من 19 دولة، من بينها تونس و ليبيا و أستراليا و بريطانيا”.

مشيرا إلى أن “800 متسابق من مختلف الجنسيات شاركوا في التصفيات الأولية لمدة شهرين عبر منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية. بتأطير من أساتذة مجازين في القراءات العشر و غيرها من القراءات.

وتأهل 70 متسابقا لخوض غمار التصفيات النهائية التي انطلقت اليوم السبت ضمن فعاليات اللقاء الوطني الأول للتعليم القرآني عن بعد.

وأضاف الوزير أن المشاركين “سيتسابقون عن بُعد من خلال سبعة فروع. يوجد منها حفظ القرآن كاملا مع التجويد وحفظ نصف القرآن مع التجويد. وترتيل وتجويد القرآن بدون حفظ”.

حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فرع (21 فائزا) وسيتم تتويج الفائزين في حفل اختتامي يوم الاثنين المقبل.

هكذا تم إنشاء مقرأة الجزائر الإلكترونية

وبخصوص مقرأة الجزائر الإلكترونية، ذكر الوزير أنها أنشئت سنة 2020 في ظروف جائحة كورونا (كوفيد-19). بغرض تحفيظ القرآن وكل أحكامه من ترتيل وتجويد عن طريق الأنترنت للطلبة في الجزائر ومختلف دول العالم.

كما ذكر أنه تم سنة 2022 إنشاء منصة خاصة لمقرأة الجزائر الإلكترونية. معتبرا أن إنشاء المقرأة يعتبر “إضافة جديدة إلى الزوايا والمدراس القرآنية والمساجد التي تعلم القرآن”.

حيث كشف أنه “يوجد حاليا 30 ألف منخرط من مختلف الجنسيات في منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية لتعلم القرآن وجميع أحكامه عن بعد”.

وأضاف الوزير أن هذه المنصة يؤطرها أساتذة مجازون في القراءات العشر و غيرها من القراءات.

مبرزا أن هذه المسابقة “تعد حصاد التعليم القرآني عن بعد. وأن مقرأة الجزائر الإلكترونية ستصبح مستقبلا مدرسة ثم معهدا فجامعة يتخرج منها حفظة القرآن”.