 إنطلاق التصفيات ما قبل النهائية لتحدي القراءة العربي في دبي بالإمارات

بدأت يوم أمس السبت التصفيات ما قبل النهائية لتحدي القراءة العربي المقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذا بمشاركة250طالبا في نصف النهائي والذي وصلو قاديمن من مختلف الدول المشاركة في تحدي القراءة العربي.

وقد قسم المتنافسون الى فئتين، الفئة الأولى المشاركون من الوطن العربي ، أما الفئة الثانية فهم المشاركون من جالية الدول العربية المقيمة بالخارج.

يندرج المشروع في إطار مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ،بمشاركة الطلاب الذين حققوا غمتياز التحدي في دولهم الأصلية.

وسيقام الحفل النهائي يوم الثلاثاء القادم في دار “أوبرا دبي”.