إنطلاق التظاهرة الترويجية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية

إنطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، فعاليات التظاهرة الترويجية للطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية. المقرّر تنظيمه في العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر القادم.

وجرى افتتاح هذه التظاهرة بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق. وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني. وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري. إلى جانب رئيس المجلس الاستشاري للمعرض رئيس نيجريا الاسبق أولوسيجون أوباسانجو. الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وامكيلي ميني. مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق موسى بيلاكاتي. بالإضافة كذلك إلى مسؤولين من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”.

كما حضر الافتتاح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين شرف الدين عمارة. ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

ويأتي هذا اللقاء تتويجا لسلسلة من الفعاليات الترويجية، التي نظمت على مستوى أهم الأسواق الإفريقية لا سيما نيروبي “كينيا” وأكرا “غانا” وجوهانسبرغ “جنوب أفريقيا” ولاغوس “نيجيريا”.

كما يمنح المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه “أفريكسيم بنك” والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومفوضية الإتحاد الإفريقي بالشراكة مع الجزائر. منصة للمؤسسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وصانعي القرار تسمح لهم باستكشاف فرص التجارة والاستثمار وإقامة اتصالات مع شركاء.

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