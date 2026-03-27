إنطلاق التظاهرة الربيعية للشباب 2026

أشرف وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، صبيحة اليوم الجمعة، على الانطلاق الرسمي للتظاهرة الربيعية للشباب لسنة 2026.

وحسب بيان للوزارة، تم إفتتاح أشغال اللقاء المغاربي للشباب من أجل البيئة والتغيرات المناخية، المنعقد بولاية الطارف. خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 مارس 2026، تحت شعار: “شباب يبادر.. واقتصاد أخضر يُبنى”.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور والي ولاية الطارف، محمد مزيان، إلى جانب السلطات المحلية. ورئيسة شبكة الشباب الجزائري للأمن المائي والتنمية المستدامة. وأعضاء المجلس الأعلى للشباب، وكذا شباب الدول المغاربية المشاركة في هذا اللقاء.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الوزير بالاهتمام الكبير الذي توليه الإرادة السياسية العليا في البلاد لفئة الشباب. مما مكّنه من الاضطلاع بدور فاعل في مختلف القضايا الوطنية. داعيًا إلى ترسيخ فعل شبابي مستدام داخل مؤسسات الشباب.

كما شدّد على أن التغيرات المناخية لم تعد موضوعًا ثانويًا، بل واقعًا يستدعي توحيد الجهود. معتبرًا هذا اللقاء منطلقًا لديناميكية شبابية متواصلة، من خلال إنشاء نوادٍ بيئية بالمؤسسات الشبابية وتنظيم تظاهرات على مدار السنة.

وقد تخلّل الحفل تكريم الشباب المشاركين من كل من الجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما تم تسليم تجهيزات لفائدة نوادي الأنشطة العصرية والذكاء الاصطناعي. إلى جانب طابعات ثلاثية الأبعاد، لفائدة عدد من مؤسسات الشباب بالولاية.

كما عرفت التظاهرة تنظيم جلستين حواريتين، من تأطير أساتذة وخبراء في مجال البيئة. تحت عنوان “التحديات البيئية في الفضاء المغاربي” و”فرص التعاون المغاربي في مجال البيئة والتنمية المستدامة”.

وأكد المتدخلون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات. وتمكين الشباب من لعب دور محوري في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويندرج هذا اللقاء ضمن البرنامج العام للتظاهرة الربيعية للشباب لسنة 2026، التي تنظمها وزارة الشباب خلال العطلة الربيعية (مارس - أفريل 2026). تحت شعار “الشباب في حركية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية”.