إنطلاق الجلسة الإفتتاحية للقمة العربية- الصينية بمشاركة الجزائر

إنطلقت، اليوم الجمعة، الجلسة الإفتتاحية للقمة العربية- الصينية بمشاركة الجزائر، والتي يشارك فيها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتنعقد 3 قمم صينية عربية في العاصمة الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري. بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.

وسيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما ستوقع على هامش القمة السعودية الصينية، وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين. وخطة المواءمة بين رؤية السعودية 2030. وسيعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.