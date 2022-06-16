بالصور.. إنطلاق الجمعية العامة لـ “الفاف” وسط غياب 12 عضوا

انطلقت أعمال الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان.

وعرفت حضور 85 عضو، كما غاب 12 عضو من اللجنة العامة التي تواجد فيها رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة. حسب السكرتير العام لـ “الفاف”.

و من الجانب القانوني وجب حضور 79 عضو من الجمعية العامة. و النصاب القانوني الذي يصل إلى 93 عضو.

كما تم تكريم عدد من المسؤولين عن ركة القدم الجزائرية في بداية انطلاق الأشغال.