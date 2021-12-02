إنطلاق الجمعية العامة.. مدوار يعلن عن موعد تعيين رئيس الرابطة الجديد

أعلن عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتفويض عن إنطلاق أشغال الجمعية العامة بمقر الفاف اليوم الخميس.

وقال مدوار “اليوم الجمعية العامة تكون تحت أعين الملاحظين وأعين الاعلاميين والمصادقة عليها، كما سنصادق على جدول الأعمال السنوي”.

وأضاف “اللجان التي تنتخب على مختلف الفروع، يجب على كل شخص منهم أن يقوم بعمله على أتم وجه”.

وعن رئيس الرابطة الرابطة الجديد، قال مدوار “سينتخب بكل شفافية، كما سنحضر للإعلان يوم 22 ديسمبر خلال الجمعية العامة كذلك، وبالتالي الإعلان عن الرئيس سيكون في ذات اليوم وسيعمل بشكل رسمي ودون تفويض”.

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وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، قد قال في وقت سابق، أنه باقٍ في منصبه إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية للرابطة المحترفة. كاشفا في ذات الوقت سبب تأخر انعقادها.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “أنا باقٍ في منصبي، كمسير للرابطة المحترفة، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الإنتخابية”.

وأضاف: “الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة لم تعقد إلى حد الآن، لأن المكتب الفيدرالي لم يحدد موعدا لذلك”.

يذكر أن عبد الكريم مدوار، يواصل مهامه كمسير للرابطة المحترفة، رغم انتهاء عهدته، وهذا إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

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