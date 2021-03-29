إنطلاق الحملة الإنتخابية في 17 ماي المقبل

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في رزنامتها المتعلقة بالتحضير للإنتخابات، عن موعد إنطلاق الحملة الإنتخابية يوم 17 ماي.

وسيكون ما لا يقل عن 24 مليون ناخب مدعوا للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات التشريعية لـ 12 جوان المقبل.

وكشفت الهيئة، أنه تم إستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 11 مارس الجاري.

كما انطلقت المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية واختتمت الثلاثاء الفارط، تبعها إيداع الترشيحات في عملية تتواصل حاليا إلى غاية 22 أفريل القادم.

وبحلول 23 أفريل المقبل، سيكون بالإمكان تقديم الطعون في الترشيحات إلى غاية 14 ماي 2021.

وهي المرحلة التي سيليها فتح المجال أمام تجديد الترشيحات، على أن يتم الانتهاء من ذلك 18 ماي.

وأضافت الهيئة، أنه بعد الإنتهاء من كل ما يتعلق بالترشيحات، سيتم الإنتقال إلى مؤطري مكاتب التصويت الذين ستنشر قائمتهم من 23 أفريل إلى 7 ماي.

كما يمكن تقديم الطعون في القائمة المذكورة في الفترة ما بين 24 أفريل و12 ماي.

وسيكون أمام المتطلعين إلى ولوج البرلمان عبر بوابة المجلس الشعبي الوطني، إقناع الناخبين بأحقيتهم في ذلك، على مدار ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية التي ستفتتح يوم 17 ماي وتتواصل إلى غاية 8 جوان المقبل.

ومن جهة أخرى، تشير ذات الرزنامة إلى التواريخ الخاصة بعملية الإقتراع الذي سيتم الإعلان عن نتائجه المؤقتة “48 ساعة بعد استلام محاضر اللجان الإنتخابية الولائية وبالخارج.

في انتظار الإعلان عن نتائجه النهائية من قبل المحكمة الدستورية التي ستخلف المجلس الدستوري الحالي.