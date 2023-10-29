إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية

إنطلقت اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لسنة “2023-2024”.

ونشطت مديرة الوقاية من الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، سامية حمادي، رفقة المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية عبد الرزاق بوعمرة. ندوة صحفية للإنطلاق الفعلي للحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لسنة (2023- 2024). إبتداءا من اليوم وستدوم طيلة فترة الخريف و الشتاء بتخصيص 2 مليون جرعة لقاح.

وتعتبر الأنفلونزا الموسمية عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الأنفلونزا. وتتميز بالانتشار السريع والخطورة الشديدة لدى الأشخاص الذين أضعفهم مرض مزمن. أو تقدم في السن وتسبب لديهم مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

كما تنظم وزارة الصحة في كل عام حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية. ويوصى بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات وهم: الأشخاص البالغون 65 سنة فما فوق، الأشخاص البالغون والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة. بالإضافة كذلك إلى نقص المناعة المكتسبة أو الخلقية. سيما مرضى خضعوا لزرع الأعضاء أو الأورام الكامنة أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” أو إنعدام الطحال، فقر الدم المنجلي، النساء الحوامل، مهنيو الصحّة.

على أن يراعى تجديد التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية كل عام لجميع الأشخاص المعرّضين للخطر. لأن فيروس الأنفلونزا يخضع لتغيرات مع كل موسم أنفلونزا.

ويتوفر اللقاح المضاد للأنفلونزا في مراكز التلقيح المعتادة للمؤسّسات الصحية العمومية، ويعطى مجانا. وكذا الصيدليات حيث يتم تعويضه من قبل الضمان الاجتماعي لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

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