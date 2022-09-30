إنطلاق الحملة الوطنية للتنظيف من ولاية تيبازة

إنطلقت صبيحة اليوم الجمعة الحملة الوطنية للتنظيف، من ولاية تيبازة تحت إشراف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، وكذا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي.

وأشارت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أن إطلاق الحملة الوطنية للتنظيف ستكون عبر ولايات الوطن وتستمر الى غاية 1 نوفمبر المقبل. مشيرة إلى أن الحملة الوطنية للنظافة ليست وليدة اليوم فقط بل ستمتد دائما وتستمر في الايام المقبلة. داعية كافة المواطنين إلى المشاركة ورمي القمامة في وقتها وأماكنها والمحافظة على المحيط.

من جهته قال عبد الرحمن حمزاوي رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات و لجان الاحيان لبّت نداء المرصد من أجدل المشاركة في الحملة الوطنية للتنظيف بالشراكة مع وزارتي البيئة والداخلية. تلبية لتعليمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن من اجل حملة تنظيف وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي

كما أشار حمزاوي، إلى أن المجتمع المدني اليوم يتفاعل من اجل نظافة البيئة وحماية المحيط. خاصة وأن هناك حملات ومبادرات كثيرة شهدتها ولايات الوطن.