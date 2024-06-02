إنطلاق الحملة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية

إنطلقت أمس السبت، الحملة الوطنية للوقاية من التسممات الغذائية التي تمتد طيلة فترة الإصطياف.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تحمل هذه العملية شعار “لا تدع التسممات الغذائية تفسد عطلتك”.

وأشرف على تنظيم هذه الحملة، أعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الأغواط بالتنسيق مع الجهات الوصية.

حيث تم في هذا الشأن تنظيم خرجات ميدانية لتحسيس التجار وأصحاب المطاعم والأكل السريع، بضرورة التقيد بمعايير السلامة الصحية.