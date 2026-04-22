إنطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية بولايات الجنوب

أعطيت إشارة انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية من ولاية تيميمون، في إطار البرنامج السنوي للتحسيس والتوعية. تحت عنوان “بالتخطيط والوعي نحافظ على منتوجنا الوطني”.

وتهدف الحملة التي تشمل عدة ولايات جنوبية تزامناً مع موسم الحصاد. إلى حماية الثروة الزراعية خاصة الحبوب، والحد من الخسائر. وتعزيز ثقافة الوقاية، من خلال قوافل تحسيسية، أيام إعلامية، ورشات تطبيقية، توزيع مطويات، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء.

وتتواصل ميدانياً عبر حملات لفائدة سائقي الحصادات: استعمال المطفآت، التدخل الأولي، صيانة الآلات، وتجهيزها بوسائل الإطفاء. وزيارات للحقول تنظيف الأعشاب والنفايات، إنشاء مسالك عازلة، تجنب الحرق العشوائي، وتوفير مصادر مياه. بالإضافة كذلك إلى توعية بواحات النخيل: مخاطر الحرائق، تنظيف المخلفات، منع إشعال النار، والتبليغ السريع.

وتنص رسالة الحملة على الوقاية مسؤولية الجميع، ويقظة الفلاح خط الدفاع الأول لحماية الثروة الزراعية وضمان الأمن الغذائي.

