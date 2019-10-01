إنطلاق الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر على سرطان الثدي، من مستغانم، حسبما علم من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، ستتنقل في هذه الحملة قافلة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي، إلى المناطق الريفية المعزولة.

وستستفيد النساء في هذه الحملة من عمليات الكشف والتحسيس والتوعية بهذا المرض، كما سيتم تقديم مساعدات إنسانية لهن.

وأكدت رئيسة جمعية الأمل لمرضى السرطان، على أهمية تحسيس المرأة بالتشخيص المبكر، والذي يعتبر السلاح الوحيد لمحاربة هذا المرض.

وتتزامن هذه الحملة التوعوية، مع إحياء اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي، والموافق للفاتح من شهر أكتوبر لكل عام.

وسيشارك في هذه الحملة، أطباء وإطارات المؤسسات المتخصصة ومديرية الصحة بمستغانم، وكذا وكالات الضمان الإجتماعي.