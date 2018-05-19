إنطلاق الدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية في العاصمة بداية من الخميس

ستفتتح الطبعة الثالثة عشر لملتقى الدروس المحمدية يوم الخميس القادم بالمقر الجديد بالجزائر العاصمة للزاوية البلقايدية الهبرية.

ويأتي تنظيم هذه الطبعة الجديدة استثناء خلال هذه السنة بالمقر الجديد للزاوية البلقادية بحي تيقصراين ببلدية بئر خادم.

بعد أن أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء الفارط،على تدشينه وذلك بحضور شيخها سيدي محمد عبد اللطيف بلقايد.

وكانت الطبعات الـ 12 الماضية قد نظمت بصفة دورية خلال شهر رمضان من كل سنة،

بالمقر الرئيسي للزاوية البلقايدية الهبرية الكائن ببلدة سيدي معروف شرق مدينة وهران.

ويبرمج خلال هذه التظاهرة التي ستمتد أشغالها الى غاية 1 جوان القادم تقديم21 محاضرة.

تتفرع مواضيعها عن المحور الرئيسي للطبعة التي ستعرف مشاركة ثلة من علماء الدين والفقهاء وخبراء التشريع الإسلامي من الوطن العربي.

على غرار الجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومصر ولبنان والأردن وسوريا واليمن والسودان

وموريتانيا.

ويقترح الملتقى محاضرات بعناوين متنوعة على غرار “القرآن الكريم أصل مصادر التشريع” و “سنة الخلفاء الراشدين وأثرها في التشريع”.

وكذا “العناية بالتفسير المقاصدي عند الإمام سيدي عبد الرحمان الثعالبي”.

كما تتمحور المحاضرات أيضا على “مظاهر كمال الشريعة في مصادرها الفرعية” و”الإجماع عبر العصور وضرورته مع مستجدات العصر”

علاوة على “دور الزوايا والطرق الصوفية في خدمة مصادر الشريعة الإسلامية” وغيرها.

وتبرمج محاضرات هذه الطبعة من سلسلة الدروس المحمدية التي تعتمد شعارها استنباطا من الآية الكريمة “ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم”.

بعد صلاة العصر وكذا بعد صلاة التراويح.