إنطلاق الدروس عبر الأنترنت في جامعة إبن خلدون بتبارت

أنهت جامعة إبن خلدون تيارت اليوم العملية التي كانت قد باشرتها منذ بداية شهر مارس المنصرم والمتعلقة بوضع دروس السداسي الثاني عبر الخط من خلال الأرضية الرقمية ” مودل Moodle “.

حيث تم إنشاء حاسابات الكترونية لجميع الأساتذة والمقدر عددهم بـ ” 1019 ” استاذ لتمكينهم من إدراج دروسهم عبر الأرضية.

كما تم بالموازاة معها استحداث ما يقارب الـ 30 ألف حساب مستخدم لفائدة طلبة الجامعة.

وقال تومي زين العابدين رئيس خلية الاعلام في إتصال مع النهار اونلاين ان العملية تأتي في إطار توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إيجاد آليات لضمان تمدرس الطلبة عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب وباء الكورونا.

مضيفا ان مدير الجامعة أ.د ميموني عبد النبي توجه في ذات الشأن برسالة الى الأسرة الجامعية بتيارت, دعاهم فيها الى ضرورة اعطاء أهمية اكبر للفعل البيداغوجي من خلال الانخراط في هذا المسعى الرامي الى إنجاح الموسم الجامعي.

مبرزا في ذات الحين الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجامعة في التصدي لهذا الوباء.

وأضاف متحدثنا أن الجامعة شرعت في إبلاغ الطلبة بدخول الأرضية حيز الخدمة من خلال مختلف وسائل الاتصال كموقع الجامعة ووسائل التواصل الاجتماعي.