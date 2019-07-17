إنطلاق الدورة الأولى لمخيم الزيبان بولاية تيبازة

أعطى أحمد كروم، والي ولاية بسكرة، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق الدورة الأولى لمخيم الزيبان بولاية تيبازة.

وقد انطلقت أولى الدّفعات من أطفال العائلات المعوزّة، ومن ذوي الدّخل المحدود وأبناء المناطق النّائية، باتّجاه المخيّمات الصّيفية المهيّأة بولاية تيبازة .

الدّفعة الاولى تضمّ ” 800 ” طفل، من جل بلديّات الولاية، حيث ستليها 3 دورات اخرى متتالية،وتدوم إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، بمعدل 800 طفل في كل دفعة.

وتعتبر المخيّمات الصّيفية فضاء للفرحة والفسحة والفرجة ومتنفّسا حقيقيّا لهم.

كما سيستفيدون خلال فترة إقامتهم بالمخيّمات الصيفية، من برامج ثقافية مختلفة وأنشطة تربويّة وترفيهيّة متنوّعة، بإشراف ومرافقة من منشّطين مؤهّلين.