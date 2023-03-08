إنطلاق الدورة التكوينية الخامسة حول الإتصال المؤسساتي هذا الخميس

أعلنت وزارة الإتصال، عن إطلاق الدورة التكوينية الخامسة حول الإتصال المؤسساتي من ولاية تلمسان، ابتداء من هذا الخميس.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، تشمل الدورة التكوينية ولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وعين تيموشنت، وسعيدة، النعامة، والبيض.

وتعرف الدورة، مشاركة الصحفيين والمشرفين على خلايا الإتصال لوسائل الإعلام العمومية.

وأشار البيان، إلى إن هذه الدورة تندرج في اطار مواصلة التجسيد الميداني للبرنامج الوطني المشترك بين القطاعات للتكوين حول الإتصال المؤسساتي.