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إنطلاق الدورة التكوينية الـ7 حول الاتصال المؤسساتي بوهران

بقلم نادية بن طاهر
إنطلاق الدورة التكوينية الـ7 حول الاتصال المؤسساتي بوهران
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أعلنت وزارة الاتصال، عن إطلاق الدورة التكوينية السابعة حول الاتصال المؤسساتي من ولاية وهران، إبتداء من يوم غد الخميس.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، تأتي هذه الدورة التكوينية مواصلة للتجسيد الميداني للبرنامج الوطني مابين القطاعات.

وتعرف الدورة مشاركة “صحفيي وسائل الإعلام الوطنية والمشرفين على خلايا الاتصال لولايات: وهران. مستغانم، معسكر، غليزان، تيارت والشلف”.

كما تندرج هذه الدورة في إطار تجسيد “استراتيجية الاتصال الحكومي، تدعيم الصحافة المحلية وتطوير الإعلام الجواري”.

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