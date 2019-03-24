إنطلاق الدورة الوطنية التأهيلية للمسابقات الدولية للقرآن الكريم ببوفاريك

ستنطلق يوم غد الإثنين، ببوفاريك، في البليدة، الدورة الوطنية التأهيلية الخامسة، للمتسابقين المرشحين للمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

وحسبما علم اليوم الأحد، من المدير المحلي للشؤون الدينية، كمال بلعسل، فإن المدرسة القرآنية ببوفاريك، ستستقبل غدا، 51 مشاركا حافظا للقرآن الكريم.

وأضاف نفس المتحدث، أنه سيتم إجراء دورة تنافسية تأهيلية للمشاركين، في مختلف المجالات، في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 مارس الجاري .

وصرح بلعسل أن هذه الدورة السنوية، ستتكفل بهؤلاء المشاركين، من الجانب النفسي والبيداغوجي وفن التعامل.

وذلك حتى يتمكن المشاركون، من تمثيل الجزائر، أحسن تمثيل، في الخارج.

وسيشرف دكاترة في اللغة العربية و القرآن الكريم، وأخصائيين نفسانيين على تأطير هذه الدورة.

وتتميز هذه الدورة، بأن جميع المشاركين فيها، من الإناث و الذكور جامعيون من أطباء ومهندسين، وغيرهم.

وأخذ المشاركون في هذه الدورة، دروسا في أحكام القرآن وترتيله وتجويده، ليعززوها خلال هذه الدورة التأهيلية.

وسيتم إختيار الأوائل من المشاركين لتمثيل الجزائر في أول مسابقة دولية مقبلة للقرآن الكريم.

ليقوم المشاركون الباقيون، بتمثيل الجزائر، في المنافسات التي تليها، كل حسب دوره.