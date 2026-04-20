إنطلاق الدورة الوطنية التكوينية لفائدة الحرفيين

نظمت مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية دورة وطنية تكوينية لفائدة الحرفيين على مستوى معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين. وهذا لمدة 10 أيام في الفترة الممتدة من 19 أفريل 2026 إلى 30 أفريل 2026، عبر 58 ولاية. حيث سيستفيد أكثر من 1200 حرفي من هذه العملية.

وتعد هذه الدورة الثانية من نوعها التي ستنظم لفائدة الحرفيين بعد تلك نظمت السنة الماضية كتجربة أولى ولقيت استحسانا كبيرا من الحرفيين. أين تقرر في اجتماع اللجنة المشتركة بين الدائرتين الوزاريتين على تعميمها على المستوى الوطني.

وبالجزائر العاصمة أشرف كل من مدير التكوين وتثمين الموارد البشرية برفقة كل من المديرة الولائية للسياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر. المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية ومدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية الجزائر. وبحضور ممثلي المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر على انطلاق هذه الدورة على مستوى مركز التكوين المهني زيتوني محمد بالعاشور. حيث تم تنظيم معرض مصغر للحرفيين المشاركين بعرض منتجاتهم التقليدية.

وبولاية تلمسان أشرف مدير تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية من جانب دائرتنا الوزارية، والسيد المكلف بالدراسات والتلخيص من جانب وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إلى جانب المفتش العام للولاية ممثلا للسيد الوالي على انطلاق هذه الدورة. أين تم توزيع 12 شهادة لعلامة النوعية والاصالة صناعة تقليدية جزائرية.

وخلال حفل الافتتاح تم التأكيد على الأهمية التي توليها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية لتكوين المهنيين والحرفيين. كونهم يعدون الحجرة الأساسية في تطوير القطاع السياحي من جهة. كما أنهم يعدون سفراء الوطن من خلال مشاركتهم في مختلف المعارض والصالونات الدولية. وما يحتم علينا ان نرتقي بأدائهم وهذا لتحسين صورة الجزائر سياحيا في الخارج.

وقد تمت مراجعة البرنامج المقدم السنة الماضية بعد إعادة تشخيصه وتحديد نقاط القوة والضعف، من طرف أساتذة متخصصين في الهندسة البيداغوجية ومهنيين من القطاع، شملت التسويق المحلي والرقمي، التصدير/ التسويق الاستراتيجي، تقنيات العرض والتفاوض. تقنيات التثمين والجودة، التصميم والتغليف، تقوية اللغة الانجليزية المهنية، مشروعات تطبيقية.