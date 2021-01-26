إنطلاق “الصولد” عن بعد للموسم الشتوي إبتداءً من هذا الشهر

أعلنت وزارة التجارة، عن السماح بممارسة نشاط البيع بالتخفيض عن بعد “التجارة الإلكترونية” للموسم الشتوي لسنة 2021.

وأعلمت الوزارة، المتعاملين الإقتصاديين، في بيان لها، إن البيع بالتخفيض مسموح عبر كل الولايات خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر فيفري القادم.

وتم تكريس هذا النوع من البيوع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-399، المؤرخ في 26 ديسمبر 2020.

وجاء في البيان، إنه يتوجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، التقرب من مديرية التجارة المؤهلة إقليميا لطلب تسليم رخصة ممارسة نشاط البيع بالتخفيض.

وكذا الحصول على كل المعلومات المفيدة المتعلقة بكيفية ممارسة هذا النشاط.

وأشار البيان، إلى أن نشاط البيع بالتخفيض بالطريقة العادية ممنوع، نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19.

ويتيح البيع بالتخفيض عن بعد، فرصة للأعوان الاقتصاديين من أجل تنشيط وترقية نشاطاتهم.

ودعت الوزارة، المعنيين، للمساهمة في توفير أسعار تنافسية مما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من السلع والخدمات بأسعار ترويجية.