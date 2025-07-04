إنطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر العاصمة للشباب

إنطلقت الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر العاصمة للشباب مساء أمس الخميس بساحة “مقام الشهيد”، خلال حفل أشرف عليه وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد.

وقال حيداوي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الطبعة تحمل ثلاثة عناوين بارزة، وهي: “شباب-فكرة” و”72 ساعة ريادة أعمال” و”شباب الجالية وما بعد الحدث”.

وأشاد وزير الشباب بتواجد الشباب من جميع أنحاء الوطن الذين ينشطون في إطار استمرارية ديناميكية العمل الدؤوب.

مؤكدا على “التحول النوعي المحقق” والذي أفضى إلى “تبادلات مثمرة” مع الشباب الجزائري في المهجر. الذي تبنى واستوعب فكرة الانضمام إلى جهود إخوانه من أجل “جزائر جديدة ومنتصرة”.

وينظم مهرجان الجزائر العاصمة للشباب في طبعته الأولى، الذي يتواصل إلى غاية اليوم 5 جويلية تحت شعار ” البهجة في المحروسة”. بإشراف من مديرية الشباب والرياضة والترفيه وولاية الجزائر برعاية وزارة الشباب.

وقد سمحت مشاركة الرابطات والجمعيات ومؤسسات الشباب لهذا المهرجان. بتسطير برنامج غني يتضمن عدة جوانب علمية وثقافية ورياضية واجتماعية ووقائية وبيئية.

وتم تنظيم الطبعة الأولى، على مستوى خمسة مواقع بالعاصمة وهي مقام الشهيد والقادوس والحديقة الحضرية لباب الزوار ومنتزه الصابلات.

ومن المقرر تنظيم عدة أنشطة بكل موقع مزود بقرية ترفيهية في إطار هذا البرنامج الضخم.

كما تم وضع خيم مخصصة لمختلف الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والبيئية مع توزيع منشورات وكتيبات.

ومن المقرر تنظيم برنامج آخر ثري ومتنوع بعد مهرجان الجزائر العاصمة للشباب في ساحة “مقام الشهيد” خلال الأيام التي تلي الاحتفال الرسمي بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب.