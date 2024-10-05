إنطلاق الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى بالعاصمة

إنطلقت صبيحة اليوم السبت، فعاليات الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى للعاصمة، على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

وحسب بيان لولاية الجزائر، أشرف على هذه الحملة، الوالي المنتدب، بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

بالإضافة إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي، والمؤسسات العمومية الولائية. وفعاليات المجتمع المدني من الكشافة الإسلامية الجزائرية والنوادي الرياضية والجمعيات البيئية والثقافية والمواطنين.

وتأتي الطبعة الثانية من حملة التنظيف الكبرى للعاصمة تكملة للطبعة الأولى التي نظمت شهر أوت الفارط.

وعرفت الطبعة السابقة، نجاحا كبيرا بعد المشاركة الواسعة للمساهمين والشركاء والمجتمع المدني.

وتنظم هذه الحملة، تحت رعاية والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. وبمساهمة منتدى الاقتصاد المستدام Sustainable Economy Forum، تحت شعار “بيك وبيا تبقى حومتنا نقية”.