إنطلاق الطبعة الجديدة  لصالون سيبدابتك المخصص للتمور يومي 7 و8 افريل

اعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن إنطلاق طبعة جديدة لصالون “سيدابتك”” المخصص لشعبة التمور بداية من الاربعاء المقبل.

وحسب بيان للغرفة اليوم سيكون شعار الطبعة لهذه السنة “امكانات التصدير والتحويل” والتي مقرها الكائن بالقصر القنصلي بالعاصمة.

صالون سيدابتك يعتبر من احد الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق تقدم كبير في مجال المرافقة و التحويل حسن المنظمين

وهذ التظاهرة تعطي موعدا لا يمكن تفويته سواء بالنسبة للفلاحين اللذين يأتي نشاطهم من المنبع الزراعي اوالصناعيين العاملين في مجال التحويل.

واضاف البيان انه سيتم إستضافة خلال يومين متعاملين لديهم دراية ومهارة مؤكدة في مجال الترويج للتمور الجزائرية على الصعيد الدولي

بالإضافة الى مجموعة من المنتجات المشتقة عالية الجودة, من مستخلصات الفاكهة نفسها ومخلفاتها.

في الوقت ذاته, سيركز منتدى التصدير والتحويل الذي ينشطه متخصصون في كل من هذه المجالات على الانجازات المحققة و الفرص المتعددة التي توفرها شعبة التمور.

كما سينظم يوم الاربعاء 7 افريل ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا.

هي حين سيتم تنظيم منتدى التحويل يوم الخميس 8 افريل ابتداء من العاشرة صباحا