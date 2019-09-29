إنطلاق الطبعة الرابعة لجولة “إل جي” للصحافة الجزائرية لسنة 2019

إنطلقت اليوم الأحد بكوريا الجنوبية، فعاليات الطبعة الرابعة لجولة شركة إل جي المخصصة للصحافة الجزائرية لسنة 2019.

حل أزيد من 14إعلامي جزائري اليوم بكوريا الجنوبية بدعوة من شركة ال جي للأجهزة الإلكترونية، ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام المحلية المكتوبة منها والسمعية البصرية.

وقال مدير العلامات التجارية لدى شركة ال جي الجزائر مصطفى محمدي، أن السبب تنظيم الجولة هو الإهتمام الكبير الذي يوليه مجمع “أل جي” للصحافة بصفحة عامة.

وأشار مصطفى محمدي أن إستراتجية مجمع ال الجي تكمن أساسا في توصيل المعلومة مباشرة للصحافة، ويتم ذلك من خلال برمجة جولات وزيارات لمصانع الشركة الأم هنا بكوريا الجنوبية.

وأضاف ذات المتحدث أن الصحفيين سيتمكنون من خلال الجولة، مباشرة من إكتشاف جديد العلامة من منتجات وأجهزة إلكترونية.

كما أكد محمدي أن جولة “أل جي” للصحافة، تعتبر بمثابة ثقافة رسخت لديها منذ سنين مضت.

وعن إختيار الجزائر في الجولة هذه السنة، إعتبر مصطفى محمدي أن نجاح جولة السنة الماضية كان السبب في إختيار مجمع ال جي للجزائر.

كما أشار مصطفى محمدي إلى مجمع “أل جي” يقوم كل سنة بالدراسة نتائج الجولات الصحفية السابقة لكل بلد، على هذا الأساس يتم إنتقاء البلد المنظم لجولة السنة المقبلة.

مضيفا في السياق ذاته أن كل هذه الإجراءات المتخذمة من شركة ال جي، تدخل ضمن إستراتيجة الشركة في بيع وعرض مختلف منتجاتها في الأسواق الدولية.