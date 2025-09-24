إنطلاق الطبعة السابعة “الأفرو – أوروبية” للمحضرين القضائيين بالجزائر

إنطلقت اليوم الأربعاء، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فعاليات اللقاءات “الأفرو - أوروبية” في طبعتها السابعة للمحضرين القضائيين بالجزائر.

اللقاء يعرف مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من أفريقيا وأوروبا إلى جانب خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن هيئات قضائية دولية. لمناقشة سبل توطيد العلاقة بين الدول الإفريقية والأوروبية في مجال العدالة. لإبراز مكانة المحضر القضائي كحلقة وصل بين العدالة والمجتمع وتعزيز مكانته في الأنظمة القانونية الحديثة. وتبادل التجارب الناجحة بين مختلف الهيئات القضائية الأفريقية والأوروبية.

