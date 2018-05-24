تنطلق اليوم الخميس، الطبعة الـ13 لملتقى الدروس المحمدية بالمقر الجديد للزاوية البلقايدية الهبرية بالعاصمة.

ويتضمن برنامج هذه الطبعة التي تدوم أشغالها إلى غاية الفاتح جوان القادم تقديم 21 محاضرة.

وستعرف الطبعة مشاركة ثلة من علماء الدين والفقهاء وخبراء التشريع الإسلامي من الوطن العربي .

ومن الدول المشاركة الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، مصر، لبنان، الأردن، سوريا، اليمن، السودان، موريتانيا.

ودشّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الزاوية البلقايدية الهبرية، مؤخرا بتقصراين في العاصمة.

للإشارة، كانت الطبعات الـ12 الماضية تنظم بصفة دورية، خلال شهر رمضان من كل سنة في الزاوية البلقايدية التي مقرها في وهران.