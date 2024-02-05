إنطلاق الطبعة الـ19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

إنطلقت مساء أمس الأحد بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة الـ 19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم. والتي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشرف وزير والشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على افتتاح فعاليات المسابقة بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، محمد حسوني. وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وستمتد فعاليات المسابقة على مدار أربعة أيام من 4 إلى 7 فيفري الجاري. على أن تختتم بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في حفل رسمي، ينظم بمناسبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج المباركة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده المستحدثة خلال سنة 2004. تخص حفظة كتاب الله تعالى ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة. والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة. كما لا يسمح للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة بالمشاركة في هذه الفعالية التنافسية.

ويذكر أن أزيد من 40 دولة من العالم العربي والاسلامي شاركت في المرحلة التصفوية لهذه الطبعة. والتي جرت ما بين 21 و23 من شهر جانفي المنصرم. قبل أن يتأهل 20 متنافسا ومتنافسة إلى المرحلة النهائية، من ضمنهم القارئ يوسف عبد الرحمن ممثلا للجزائر.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة “التي يرأسها من الجزائر الشيخ حسين وعليلي” حكمين دوليين ويتعلق الأمر بالدكتور تقي الدين التميمي من فلسطين. الذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم الأدب والعلوم التربوية بجامعة فلسطين التقنية. بالإضافة كذلك إلى الشيخ إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية، الذي يشغل منصب مفتي ولاية بنزا وعضو مجلس الشورى للمفتيين بروسيا.