إنطلاق الطبعة الـ7 لحملة التنظيف الكبرى بالعاصمة

إنطلقت في العاصمة، فعاليات الطبعة السابعة لحملة التنظيف الكبرى، تحت شعار “نتعاونوا شويا… حومتنا تبقى نقية”.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز النظافة في أحيائها وشوارعها.

مشاركة مجتمعية واسعة

شهدت الحملة مشاركة قوية من مختلف الجهات الفاعلة في الولاية، بما في ذلك المقاطعات الإدارية، البلديات، والمؤسسات العمومية المختصة.

كما كان للمنتخبين المحليين، وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين دور كبير في إنجاحها. مما يؤكد على أهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة.

أهداف الحملة

تركّز الحملة على عدة أنشطة رئيسية، مثل جمع النفايات ورفع الردوم، إضافة إلى تنقية البالوعات لمنع أي انسدادات محتملة.

وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى القضاء على “النقاط السوداء” التي تشوه الأحياء. وتكريس ثقافة النظافة والحس المدني لدى السكان.