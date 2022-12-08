إنطلاق الطبعة 10 لكأس الجزائر في كرة القدم بين المحبوسين السبت القادم

يشرف “أسعيد زرب” المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق الطبعة العاشرة لكأس الجزائر في كرة القدم بين المحبوسين.

وذلك يوم السبت 10 ديسمبر 2022 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 10:00 سا.

وحسب بيان وزارة العدل، فإنه سيتم إعطاء إشارة الإنطلاق بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1961، وستختتم هذه الطبعة يوم 2023/01/12 بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية “يناير”.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه الطبعة تنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تنفيذا للاتفاقية التي تجمع قطاعي العدل والشبيبة والرياضة، المبرمة بتاريخ 15جانفي 2019، والتي تتعلق بتنظيم وترقية الممارسات الرياضية والبدنية والنشاطات الشبابية بالوسط العقابي، وبمساهمة من جمعية أولاد الحومة الناشطة في مجال إعادة إدماج المحبوسين،والتي تقوم بتنظيم نشاطات رياضية وترفيهية لفائدة المحبوسين عبر مختلف المؤسسات العقابية.

والجدير بالذكر أنه سيشارك في هاته الطبعة 24 فريق من المؤسسات العقابية على مستوى الوطن.