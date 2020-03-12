إنطلاق العطلة الربيعية بمؤسسات التكوين المهني إبتداءً من اليوم

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تعليق الدراسة، بالمؤسسات التابعة للقطاع، بما فيها الخاصة، إبتداء من اليوم الخميس.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، مديري التكوين والتعليم المهنيين، ومديري المؤسسات التكوينية، تسريح المتربصين والمهنيين والتلاميذ المزاولين لتكوين أو تعليم مهني بالمؤسسات التابعة للقطاع بما فيها الخاصة، إبتداء من يوم الخميس 12 مارس 2020 وإلى غاية يوم الأحد 5 أفريل 2020.

ويأتي ذلك، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، الرامي إلى الوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكإجراء إحترازي، يضيف البيان.