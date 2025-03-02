إنطلاق العمليات التضامنية الخاصة بالكشافة الإسلامية في رمضان

إنطلقت، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، العمليات التضامنية الخاصة بالكشافة الإسلامية الجزائرية. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، في كلمة له خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه العمليات التضامنية. إنّ العملية التي انطلقت من بلدية المدنية بالجزائر العاصمة، ستمس كافة التراب الوطني. كما ستستمر إلى غاية نهاية هذا الشهر الكريم، بتزايد عدد المتبرعين خلال الأيام المقبلة.

وبالمناسبة، دعا حمزاوي المحسنين إلى تكثيف عملية التبرع لتجسيد روح التلاحم والتضامن. مع مختلف فئات المجتمع ولا سيما العائلات المعوزة وعابري السبيل خلال هذا الشهر الفضيل. بهدف إدخال الفرحة في نفوسهم.

وفي هذا السياق، أبرز ذات المسؤول أن الكشافة الإسلامية جندت أزيد من 60 ألف متطوع من صفوفها ومن الشباب المتطوع. بالإضافة كذلك إلى فتح مقراتها الموزعة عبر التراب الوطني من أجل السهر على تقديم يد المساعدة طيلة هذا الشهر الكريم.

كما أشار حمزاوي إلى أن هذه العمليات التضامنية تشمل تنظيم مطاعم الإفطار. والتي يبلغ عددها أكثر من 600 مطعم يقدم وجبات ساخنة ووجبات جاهزة. إلى جانب توزيع طرود غذائية. كما أضاف أن الكشافة تستهدف توزيع قرابة 100 ألف طرد غذائي عبر كافة التراب الوطني لتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود.

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