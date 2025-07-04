أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الخميس، بمقر الوزارة، على إنطلاق العملية الوطنية لتكريم المجاهدين من كبار معطوبي ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق.

وتم تنظيم هذه العملية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ63 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وتندرج هذه العملية في إطار الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة الجزائرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالمجاهدين وذوي الحقوق. عرفاناً لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته.

وتشمل هذه العملية توزيع تجهيزات خاصة لمساعدة معطوبي حرب التحرير على الحركة. على غرار الكراسي المتحركة الكهربائية والدراجات النارية ثلاثية العجلات. بهدف تسهيل حركتهم وتحسين ظروف معيشتهم.

ويأتي هذا التكريم تعبيراً عن التقدير والاعتراف بجميل تضحيات هذه الفئة من أبناء الجزائر البررة. وتأكيداً على التزام الدولة بمرافقتهم وتوفير كل ما من شأنه ضمان حياتهم الكريمة.