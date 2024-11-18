إنطلاق الفحوصات الطبية والتلقيح للحجاج

إنطلقت اليوم الإثنين الفحوصات الطبية الخاصة بالحجاج الميامين الفائزين في قرعة الحج لموسم 2025.

ودعت المقاطعة الإدارية لزرالدة كافة الحجاج الميامين الفائزين بقرعة الحج لموسم حج 2025 المتواجدين على مستوى المقاطعة الإدارية زرالدة والمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله. إلى إجراء الفحوصات الطبية والتلقيح التي انطلقت اليوم الإثنين على مستوى العيادة المتعددة الخدمات البريجة - اسطاوالي، وذلك كل يوم إثنين و أربعاء.

كما أشارت المقاطعة إلى ضرورة حضور الحجاج أمام اللجنة الطبية مرفقين بـصورتين شمسيتين. بطاقة فصيلة الدم، بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، وفي حالة أي مرض إحضار الملف الطبي والأدوية الخاصة بهم.