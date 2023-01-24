إنطلاق الفروض والتقويمات بداية من 5 فيفري

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 5 فيفري لإجراء الفروض والتقويمات في الأطوار التعليمية الثلاث

كما منحت مهلة 20 يوم كاملة، لإتمام الفروض الأولى والثانية والإستعداد لإختبارات الفصل الثاني التي ستنطلق من 7 الى 16 مارس في ما يخص الطور الابتدائي من 5 الى 9 مارس فيما يخص الطورين المتوسط والثانوي.

وفي هذا الصدد أصدرت وزارة التربية تعليمات، أكدت من خلالها على ضرورة أن تناسب الفروض ستوى التلميذ المتوسط وهذا كي تكون فرصة لرفع المعدل.

ووفق ذات المصدر، سيتم هذه السنة بصفة استثنائية إجراء “فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية. وفي كل فصل وذلك وفق رزنامة حددت فيها تواريخ الفروض.

وذكرت الوزارة أن إجراء الفروض سيكون نفس الوتيرة التي تم فيها إجراء الفروض السنة الماضية.

هذا وذكرت الوزارة أنه سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ، إعتماد “جملة من العناصر. من بينها إحتساب المراقبة المستمرة، وذلك حرصا على إضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط التلاميذ”.

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الإنضباط، والمواظبة وكذا نشاط التلميذ داخل القسم. إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية ،التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة”.