إنطلاق القافلة التحسيسية لحملة مكافحة الحرائق لسنة 2019 بقالمة

القافلة ستحل اليوم ببلديات بوشقوف، وادي فراغة، وعين بن بيضاء، نظمت بالتنسيق بين المصالح الفلاحية، الحماية المدنية، قطاع الغابات،الشؤون الدينية، ووسائل الإعلام.

حيث تم تسطير برنامج عمل على أربعة مراحل، أجريت كمرحلة أولى لقاءات وأيام ارشادية لفائدة الفلاحين والمواطنين، لعرض الإحتياطات والإجراءات الواجب على الفلاح القيام بها، لحماية حقوله من الحرائق.

أما المرحلة الثانية فتمثلت في القافلة التحسيسية لحماية من الحرائق، والتي ستجوب كافة بلديات الولاية بهدفها التوعوي والتحسيسي.

وهذا للحفاظ على الغطاء النباتي للولاية والمحاصيل الزراعية، والتي ستستمر الى غاية الإنتهاء من موسم الحصاد والدرس الذي سينطلق شهر جوان.

وكمرحلة ثالثة، سيتم اجراء مداخلات وتقديم دروس وإرشادات بالمساجد ووسائل الإعلام، لما تكتسيه هذه العملية من أهمية، ودور الفرد في عدم التسبب بشكل أو بأخر في إحداث الحرائق خاصة و تزامنها مع الفترة الصيفية.

و كمرحلة أخير و هي مرافقة الفلاحين خلال فترة الحصاد و الدرس.

تجدر الإشارة الى ان هذه المبادرة استحسنها الفلاحين و الفاعلين في المجال الى غاية الإنتهاء منها تحت شعار”موسم بدون حرائق.