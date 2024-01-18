إنطلاق القافلة الطبية المتنقلة لفائدة المناطق النائية

أشرف وزير الصحة، الاستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة على إعطاء إشارة إنطلاق القافلة الطبية المتنقلة متعددة التخصصات لفائدة المناطق النائية بعدد من ولايات الوطن، وهذا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الشبكة الجزائرية للشباب Algérien Network of Youth. وأعطيت اشارة الانطلاق بحضور ممثل عن الوزارة الأولى، ممثلين عن بعض الوزارات، ممثل عن مجلس الأمة. رئيس المجلس الأعلى للشباب، ممثل عن مجمع سوناطراك، رئيس شبكة الشباب الجزائري ، ممثلين عن المجتمع المدني.

وتقوم وزارة الصحة، من خلال مديرياتها الولائية، بتنظيم هذه القوافل المتنقلة منذ 2015 في إطار مشروع “طريق الوقاية”. و قد طافت هذه العيادات المتنقلة 46 ولاية عبر الوطن.

كما تم تجهيز هذه العيادات المتنقلة الطبية بأقسام للاستشارة و الطب الباطني و أمراض القلب و طب العيون. و مزودة بمعدات و جهاز صدى القلب و تصوير الشبكية و مخبر بيولوجي لإجراء الاختبارات البيولوجية. و منصة للاستشارة العامة (جهاز قياس ضغط الدم اليدوي، ميزان ، آلة قياس الطول، تخطيط القلب الكهربائي، و غيرها).

وحسب ذات المصدر، فإن كل عيادة متنقلة مجهزة بمعدات إلكترونية (حاسوب يحتوي على برنامج الملف الطبي الإلكتروني. حيث يتم تبادل المعلومات بشكل فوري بين مختلف الأخصائيين من أجل تكفل متعدد التخصصات. ثمّ تعود المعلومات فورا إلى serveur المحلي على مستوى وزارة الصحة. وتُطبع ورقة الملخص تلقائيا وتُسلم للمريض من أجل طبيبه المعالج.

وبخصوص هذه الطبعة الرابعة 2024، ستكون المحطة الأولى للقافلة الطبية ولاية المسيلة. في الفترة ما بين 18 إلى 24 فيفري لتجوب بعدها العديد من الولايات.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة، من خلال النشاط المسند لهذه العيادات، تهدف إلى تقريب العلاج للسكان. في إطار مقاربة جوارية و تعزيز العلاقة مع الطبيب.

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