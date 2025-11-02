إنطلاق القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي.

وشارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل في مراسم إطلاق القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي. تحت شعار “نوفمبر عهد جديد نحو شباب واعي بلا سموم”. والتي أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، كما شهدت مراسم الانطلاق حضورا نوعيا لعدد من أعضاء الحكومة، والوزير والي ولاية الجزائر. وكذا ممثلين عن الهيئات الدستورية و المؤسساتية والأجهزة الأمنية.

تنظّم هذه القافلة، من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، تحت رعاية الوزير الأول. وتتم بالتعاون مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصحة، التربية الوطنية. وبالتنسيق كذلك مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، وزارة الشباب، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المرصد الوطني للمجتمع المدني والهلال الاحمر الجزائري.

وتهدف هذه القافلة التي تمتد إلى غاية 06 نوفمبر المقبل والتي ستجوب 17 ولاية . إلى تقليص السلوكيات الخطيرة المرتبطة بإستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي. من خلال رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ، تعزيز قيم الوقاية والحماية داخل الوسط التربوي والعائلي. كما تهدف إلى خلق ديناميكية وطنية للتصدي لآفة المخدرات من خلال العمل الميداني والتقرب من التلاميذ، وبناء قدرات الفاعلين المحليين في التوعية والتدخل المبكر.

للإشارة ستشهد هذه القافلة تنظيم جلسات توعوية و محاضرات مبسطة لفائدة التلاميذ، عرض أفلام قصيرة وشهادات حية للمتعافين من الإدمان. مسابقات ثقافية وتربوية حول الوقاية من المخدرات، توزيع مطويات و أدلة مبسطة بإشراف مختصين في الصحة النفسية و الإجتماعية. إقامة فضاءات مفتوحة للنقاش و التفاعل بين التلاميذ و المؤطرين.

