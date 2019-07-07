إنطلاق القمة الإستثنائية الـ 12 للإتحاد الإفريقي بنيامي النيجيرية اليوم 

ستحتضن اليوم الأحد العاصمة النيجيرية نيامي القمة الإستثنائية الـ 12 للإتحاد الإفريقي، والتي ستخصص حصريا للإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.

للتذكير فإن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية دخلت حيز الخدمة في 30 ماي الفارط بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والإستثمارات.

حيث يشكل هذا الفضاء الذي كان جد منتظرا سوقا لـ 1.2 مليار شخص وستخلق تدفقا للتبادل التجاري يقدر بـ 3 آلاف مليار شخص بدون حقوق جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.