إنطلاق القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية على انطلاق القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية. تحت شعار “بالقيادة والإبتكار نساهم في صنع القرار” بالمركز الدولي للمؤتمرات.

ستتضمن القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى، بمشاركة أعضاء من الحكومة ومنتخبين شباب من مختلف المجالس المحلية والوطنية.

كما سيشارك في القمة 3000 شابة وشاب من مختلف ربوع الوطن تشمل فئات متعددة منها منتخبون. وستناقش القمة 3 محاور ريئسية بينها تشخيص واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية. والتحليل المكتسبات التشريعية في عهد “الجزائر الجديدة” منذ 2019 واستشراف آفاق المشاركة المستقبلية للشباب سواء كمترشحين أو منتخبين أو فاعلين في الشأن العام.

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