إنطلاق المؤتمر الدولي حول “القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام” بمكة

تشهد مكة المكرمة اليوم الاثنين، إنعقاد المؤتمر الدولي حول القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام.

وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشرف على تنظيمه رابطة العالم الإسلامي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وسيشارك في أعمال المؤتمر، مجموعة كبيرة من العلماء والمفتين والمفكرين وكبار المسؤولين من مختلف الدول.

وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن تنظيم المؤتمر يهدف لتعميق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.

حيث سيتم خلاله بحث تداعيات وآثار الجهل على مفاهيم الوسطية الدينية في الإسلام، وبحث “النهج النبوي، وسطية واعتدال”، وموضوع “القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي”.

ومن المقرر أن يستمر عمل المؤتمر 4 أيام، على أن يتم في ختامه إعلان “وثيقة مكة المكرمة” حول القيم الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي.