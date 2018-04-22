إنطلاق المؤتمر الدولي حول “تدريس التربية الإسلامية في  المؤسسات الرسمية” غدا بالجزائر 

من المقرّر أن ينطلق غدا الإثنين المؤتمر الدّولي حول تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرّسمية، بمشاركة 30 دولة وهيئات إسلامية.

منها 6 جامعات جزائرية تلقي 42 محاضرة حول مفهوم التربية الإسلامية وواقع ومعوقات تدريسها في المؤسسات الرسمية.

وأكد السيد غلام الله في ندوة صحفية بمقر المجلس، أن المؤتمر الذي تنظمه هيئته بالتنسيق مع وزارات التربية الوطنية الشؤون الدينية والأوقاف والثقافة.

سيعرف مشاركة “أكثر من 30 دولة وهيئات إسلامية، سيقوم ممثلوها خلال يومين بـعرض البرامج التي تعتمدها مختلف البلدان في تدريس التربية الإسلامية.

لتنشئة فرد مسلم له انتماء يتجاوز الوطن إلى أمة عالمية .

مضيفا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن المؤتمر سيتوج بـ”بيان الجزائر” الذي سيوجه إلى الأمة الإسلامية.

ويدعو إلى التفاهم والوحدة وتنقية الإسلام من الشوائب والتيارات الدخيلة التي تريد استعمال الإسلام لتنفيذ سياسات ليست في فائدة الإسلام.

وتنمي الإسلاموفوبيا من خلال الادعاء بأن الإسلام هو دين العدوان والظلامية والتأخر منوّها أن هذه التهم تقف وراءها أطراف غير مسلمة.

كما أنها غير راضية عن انتشار الإسلام وعن الدول الإسلامية التي تسعى إلى تحقيق إستقلالها

وفي ذات السياق, أكد رئيس المجلس, أن “الجزائر لا يمكن أن تخضع إلى إملاءات خارجية في وضعها للبرامج الدراسية.

مشيرا إلى أن عملية “تطهير البرامج تقوم بها الدولة الجزائرية بصفة مستمرة منذ الاستقلال ،وفيما جدد التأكيد على أن إنشاء مؤسسة للإفتاء هو من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وعن ترحيل إمام جزائري من الأراضي الفرنسية وصف غلام الله أن القرار حر للدولة الفرنسية وليس هو أول إمام يرحل من هذا البلد.