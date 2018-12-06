إنطلاق المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء للأوبك اليوم الخميس

تنطلق اليوم الخميس أشغال المؤتمر الوزاري الـ 175 للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويشارك في أشغال المؤتمر وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أين سيتم التطرق لتقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة.

لمتابعة إتفاق أوبك_ خارج أوبك المكلفة بمراقبة الإمتثال لمستويات خفض الإنتاج.

كما سيتم تحليل تطورات أسواق النفط منذ الإجتماع الأخير المنعقد في جوان 2018 وتحليل آفاق سوق النفط لسنة 2019.

من جهته أكد وزير الطاقة مصطفى زيتوني، أن الجزائر ستسعى للتوصل إلى أسعار مناسبة ومستقرة لسوق النفط.