إنطلاق المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي

إنطلق اليوم الإثنين المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يومي 27 و28 أكتوبر.

المؤتمر يعرف مشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في المجال الفلاحي ويتناول مجموعة من المحاور الإستراتيجية الهامة. كما سيتطرق إلى إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها. واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة العقار الفلاحي والاعتماد على التكنولوجيا الحيوية لتطوير سلالات أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية.

وسيعكس المؤتمر رؤية جديدة للفلاحة ترتكز على التعاون بين الخبراء والابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي. من خلال تعزيز الحوار بين الباحثين وإطارات القطاع والشركاء الاقتصاديين. ويهدف المؤتمر إلى اقتراح حلول عملية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع فعالية السياسات الفلاحية وبناء قطاع فلاحي مستدام وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور