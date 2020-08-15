إنطلاق المحادثات بين الوزارة والإتحادات لإستئناف التدريبات

الرياضة
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إنطلاق المحادثات بين الوزارة والإتحادات لإستئناف التدريبات
بقلم يونس رزيق

تشرع المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بداية من يوم غد الأحد في محادثات مع الإتحادات الرياضية تحسبا لإستئناف التدريبات الجماعية المتوقفة منذ شهر مارس الفارط بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت أن الوزارة  ستسعى من خلال هذه المبادرة بتعليمات من الوزير سيد علي خالدي، إلى ربح الوقت في انتظار تلقي الضوء الأخضر من السلطات المختصة من أجل اتخاذ قرار استئناف التدريبات والنشاطات الرياضة وإعادة فتح مختلف المنشآت الرياضية (ملاعب، قاعات متعددة الرياضات، مسابح…).


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