إنطلاق المخطط الوقائي لمكافحة حرائق النخيل بورقلة

أدرجت مديرية الحماية المدنية بولاية ورقلة، عمليات هامة ضمن مخطط حماية واحات النخيل من الحرائق لسنة 2019.

بما يضمن نجاعة وقائية أكثر لهذه الثروة الغابية والفلاحية التي تشتهر بها المنطقة.

حيث أوضحت المديرية تلك العمليات بدأت فتح مسالك فلاحية، في عمق غابات النخيل لتسهيل وصول شاحنات الإطفاء إلى مواقع الحرائق.

إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج القطاعي للفلاحة، والمتعلق بإنجاز شبكات السقي عبر واحات النخيل و البساتين.

بالإضافة إلى إنشاء حواجز بمواد تكون غير قابلة للإشتعال.

كما يتعلق الأمر كذلك بالإسراع في اقتناء مضخات عائمة وتوفير وسائل التدخل من طرف البلديات.

وإعداد قائمة لأرقام هواتف مشغلي الآبار بالمحيطات الفلاحية.

وفي هذا الإطار أطلقت المديرية حملة تحسيسية للوقاية من الحوادث المتنوعة، ومنها حرائق الغابات والتي تتواصل إلى غاية نهاية موسم الصيف.

وهذا بالتنسيق مع عدة مصالح وهيئات إدارية، لتنظيم قوافل و توزيع أشرطة سمعية بصرية و مطويات تتضمن إرشادات حول كيفية الوقاية من حرائق الغابات.