إنطلاق المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية

إنطلقت اليوم الأحد، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كامل التراب الوطني استعدادا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

وأشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، من ولاية بومرداس، على الانطلاق الرسمي لهذه العملية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وقّع يوم السبت، مرسوما رئاسيا تضمن الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية، في الفترة ما بين 12 و27 جوان 2024، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم السبت 7 سبتمبر 2024.

وتشرف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.. التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد وحفظ “بطاقية وطنية للهيئة الناخبة، تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول” وفقا للمادة 53 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وتنص ذات المادة على أن السلطة المستقلة تسهر على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي.

وتتم عملية المراجعة من طرف لجان يتم تنصيبها على مستوى البلديات وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات.