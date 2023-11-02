إنطلاق المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية هذا الأحد

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2023 في الفترة الممتدة من الأحد 5 نوفمبر 2023 إلى غاية الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

ودعت سلطة الإنتخابات، عبر بيان لها، المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2023 لطلب تسجيل أنفسهم بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية.

وبالنسبة للناخبات والناخبين الذي غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة مقر اقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم. حيث يجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الانتخابية البلدية بوثيقة اثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة.

وفيما يتعلق بالناخبين المسجلين سابقا، يمكنهم في حالة وجود أخطاء مادية في بياناتهم بالقائمة الإنتخابية بالمقارنة مع عقود ميلادهم. تقديم طلب اللجنة البلدية لمارجعة القوائم الانتخابية المعنية من أجل تطابق البيانات مع عقود الميلاد.

كما يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة للتسجيل الأولي عن بعد في القوائم الانتخابية البلدية.

وتبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة طيلة الأيام المحددة من الساعة التاسعة صباحا غلى غاية الرابعة والنصف مساء.

أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.