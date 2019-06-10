إنطلاق المراقبة التقنية لملاعب الرابطة المحترفة الأولى والثانية

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن إنطلاق عمل اللجنة المكلفة بالمراقبة التقنية لملاعب أندية المحترف الأول والثاني يوم غد الثلاثاء.
جدول أعمال اللجنة التقنية لمراقبة الملاعب
ملعب الإخوة براسي سعيدة يوم 12 جوان 10:00
ملعب 13 أفريل سعيدة يوم 12 جوان 10:00
ملعب بومزراق الشلف يوم 16 جوان 11:00
ملعب العقيد لطفي تلمسان يوم 18 جوان 10:00
ملعب زوقاري غيليزان يوم 13 جوان 10:00
ملعب أحمد زبانة يوم 12 جوان 10:00
ملعب لحبيب بوعقل وهران يوم 12 جوان 11:00
ملعب كربوسي منور آرزيو يوم 12 جوان 14:00
ملعب 20 أوت 55 ببشار يوم 16 جوان 90:00
ملعب 24 فيفري ببلعباس يوم 11 جوان 10:00
ملعب 8 ماي 45 بسطيف يوم 15 جوان 10:00
ملعب مسعود زوقار بالعلمة يوم 15 جوان 14:00
ملعب 20 أوت 1955 ببرج بوعريريج يوم 13 جوان 11:00
ملعب بسكرة يوم 12 جوان 11:00
ملعب 19 ماي بعنابة يوم 13 جوان 11:00
ملعب لهوى إسماعيل بتاجنانت يوم 12جوان 11:00
ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة يوم 17 جوان 10:00
ملعب 20 أوت 1955 بسكيكدة يوم 16 جوان 11:00
ملعب عبد اللطيف مختار يوم 12 جوان 10:00
ملعب مقرة يوم 12جوان 15:00
ملعب عين مليلة يوم 16 جوان 14:00
ملعب عابد حمداني بالخروب يوم 16 جوان 10:00
ملعب الإمام إلياس بالمدية يوم 11 جوان 11:00
ملعب إسماعيل مخلوف بالأربعاء يوم 12 جوان 15:00
ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو يوم 12 جوان 9:00
ملعب الوحدة المغاربية ببجاية يوم 13 جوان 11:00
ملعب عمر حمادي ببولوغين يوم 12 جوان 15:00
ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة يوم 12 جوان 13:00
ملعب أول نوفمبر بالحراش يوم 12 جوان 10:00
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