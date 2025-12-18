إنطلاق المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال بداية من الأحد

ستنطلق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال. بداية من يوم الأحد 21 ديسمبر وإلى غاية 27 من نفس الشهر.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أنه تم تلقيح 3.823.066 طفلا عبر كل ولايات الوطن تتراوح أعمارهم بين شهرين وخمس سنوات. خلال المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، التي جرت من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2025.

وأشارت وزارة الصحة، أن نسبة التغطية بلغت 95 بالمائة. وهي نسبة مطابقة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية. داعية جميع الأولياء إلى ضرورة تلقيح أطفالهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الحملة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر 2025، والمرحلة الثالثة من 25 إلى 31 جانفي 2026. كما أكدت أن كافة هياكل الصحة الجوارية الخاصة بالتلقيح تبقى مجَنَّدة لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتلقيح للأطفال.

